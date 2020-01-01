QubeCV AI (QCV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QubeCV AI (QCV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

QubeCV AI (QCV) tokennel kapcsolatos információk QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management. Hivatalos webhely: https://qubecv.ai/ Vásárolj most QCV tokent!

QubeCV AI (QCV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QubeCV AI (QCV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 707.64K $ 707.64K $ 707.64K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 786.26K $ 786.26K $ 786.26K Minden idők csúcspontja: $ 0.00108966 $ 0.00108966 $ 0.00108966 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00078595 $ 0.00078595 $ 0.00078595 További tudnivalók a(z) QubeCV AI (QCV) áráról

QubeCV AI (QCV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) QubeCV AI (QCV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QCV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QCV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QCV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QCV token élő árfolyamát!

QCV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QCV kapcsán? QCV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QCV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

