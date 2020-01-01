QuantifyAI (QGG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QuantifyAI (QGG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

QuantifyAI (QGG) tokennel kapcsolatos információk QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community. Hivatalos webhely: https://www.quantify.gg/ Fehér könyv: https://docs.quantify.gg/ Vásárolj most QGG tokent!

QuantifyAI (QGG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QuantifyAI (QGG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 25.52K $ 25.52K $ 25.52K Teljes tokenszám: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 25.52K $ 25.52K $ 25.52K Minden idők csúcspontja: $ 0.00679977 $ 0.00679977 $ 0.00679977 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) QuantifyAI (QGG) áráról

QuantifyAI (QGG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) QuantifyAI (QGG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QGG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QGG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QGG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QGG token élő árfolyamát!

QGG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QGG kapcsán? QGG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QGG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

