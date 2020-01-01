POWSCHE (POWSCHE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) POWSCHE (POWSCHE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

POWSCHE (POWSCHE) tokennel kapcsolatos információk POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. Hivatalos webhely: https://powsche.com/ Vásárolj most POWSCHE tokent!

POWSCHE (POWSCHE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) POWSCHE (POWSCHE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Teljes tokenszám: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Minden idők csúcspontja: $ 0.13643 $ 0.13643 $ 0.13643 Minden idők mélypontja: $ 0.00547514 $ 0.00547514 $ 0.00547514 Jelenlegi ár: $ 0.01312026 $ 0.01312026 $ 0.01312026 További tudnivalók a(z) POWSCHE (POWSCHE) áráról

POWSCHE (POWSCHE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) POWSCHE (POWSCHE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POWSCHE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POWSCHE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POWSCHE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POWSCHE token élő árfolyamát!

POWSCHE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POWSCHE kapcsán? POWSCHE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POWSCHE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

