Piteas (PTS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Piteas (PTS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Piteas (PTS) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. Hivatalos webhely: https://piteas.io/ Fehér könyv: https://docs.piteas.io/ Vásárolj most PTS tokent!

Piteas (PTS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Piteas (PTS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Minden idők csúcspontja: $ 0.188811 $ 0.188811 $ 0.188811 Minden idők mélypontja: $ 0.02655323 $ 0.02655323 $ 0.02655323 Jelenlegi ár: $ 0.04367584 $ 0.04367584 $ 0.04367584 További tudnivalók a(z) Piteas (PTS) áráról

Piteas (PTS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Piteas (PTS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PTS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PTS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PTS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PTS token élő árfolyamát!

PTS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PTS kapcsán? PTS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PTS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

