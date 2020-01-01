Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomikai adatai

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.


Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokennel kapcsolatos információk

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.

Hivatalos webhely:
https://app.paimon.finance/spcx

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 2.19M
$ 2.19M
Teljes tokenszám:
$ 10.00K
$ 10.00K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 10.00K
$ 10.00K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.19M
$ 2.19M
Minden idők csúcspontja:
$ 225.44
$ 225.44
Minden idők mélypontja:
$ 217.23
$ 217.23
Jelenlegi ár:
$ 219.07
$ 219.07

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPCX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SPCX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SPCX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPCX token élő árfolyamát!

SPCX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPCX kapcsán? SPCX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.