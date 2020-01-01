OmniMinds (OMNIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OmniMinds (OMNIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OmniMinds (OMNIS) tokennel kapcsolatos információk OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions Hivatalos webhely: https://omniminds.ai/ Vásárolj most OMNIS tokent!

OmniMinds (OMNIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OmniMinds (OMNIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 292.97K $ 292.97K $ 292.97K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 292.97K $ 292.97K $ 292.97K Minden idők csúcspontja: $ 0.00103322 $ 0.00103322 $ 0.00103322 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00029297 $ 0.00029297 $ 0.00029297 További tudnivalók a(z) OmniMinds (OMNIS) áráról

OmniMinds (OMNIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OmniMinds (OMNIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OMNIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OMNIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OMNIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OMNIS token élő árfolyamát!

OMNIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OMNIS kapcsán? OMNIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OMNIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

