NKYC Token (NKYC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NKYC Token (NKYC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NKYC Token (NKYC) tokennel kapcsolatos információk Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange. Hivatalos webhely: https://nonkyc.io Vásárolj most NKYC tokent!

NKYC Token (NKYC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NKYC Token (NKYC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 66.67M $ 66.67M $ 66.67M Teljes tokenszám: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 66.67M $ 66.67M $ 66.67M Minden idők csúcspontja: $ 35.51 $ 35.51 $ 35.51 Minden idők mélypontja: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 Jelenlegi ár: $ 16.67 $ 16.67 $ 16.67 További tudnivalók a(z) NKYC Token (NKYC) áráról

NKYC Token (NKYC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NKYC Token (NKYC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NKYC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NKYC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NKYC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NKYC token élő árfolyamát!

NKYC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NKYC kapcsán? NKYC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NKYC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

