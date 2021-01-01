NFTrade (NFTD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NFTrade (NFTD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NFTrade (NFTD) tokennel kapcsolatos információk NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform. Hivatalos webhely: https://nftrade.com Vásárolj most NFTD tokent!

NFTrade (NFTD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NFTrade (NFTD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 101.15K $ 101.15K $ 101.15K Teljes tokenszám: $ 135.00M $ 135.00M $ 135.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 46.58M $ 46.58M $ 46.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 293.12K $ 293.12K $ 293.12K Minden idők csúcspontja: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 Minden idők mélypontja: $ 0.00211235 $ 0.00211235 $ 0.00211235 Jelenlegi ár: $ 0.00217124 $ 0.00217124 $ 0.00217124 További tudnivalók a(z) NFTrade (NFTD) áráról

NFTrade (NFTD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NFTrade (NFTD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NFTD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NFTD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NFTD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NFTD token élő árfolyamát!

