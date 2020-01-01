Nectar (NECT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nectar (NECT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nectar (NECT) tokennel kapcsolatos információk Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem. Hivatalos webhely: https://beraborrow.com/ Fehér könyv: https://beraborrow.gitbook.io/docs Vásárolj most NECT tokent!

Nectar (NECT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nectar (NECT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Teljes tokenszám: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Minden idők csúcspontja: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Minden idők mélypontja: $ 0.938008 $ 0.938008 $ 0.938008 Jelenlegi ár: $ 0.999325 $ 0.999325 $ 0.999325 További tudnivalók a(z) Nectar (NECT) áráról

Nectar (NECT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nectar (NECT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NECT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NECT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NECT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NECT token élő árfolyamát!

NECT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NECT kapcsán? NECT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NECT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

