MultiPlanetary Inus (INUS) tokenomikai adatai
MultiPlanetary Inus (INUS) tokennel kapcsolatos információk
What is the project about? MultiPlanetary INUS - The first ever token that combines P2E with AI to unify the top Meme coin community.
What makes your project unique? INUS mission is "to make MEME practical." As a token to give Meme a practical application, INUS has chosen to use the P2E game as a vehicle, combined with AI, to provide the market with a second generation Memecoin.
History of your project.
What’s next for your project? Release P2E games combined with AI
What can your token be used for?
MultiPlanetary Inus (INUS) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MultiPlanetary Inus (INUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
MultiPlanetary Inus (INUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) MultiPlanetary Inus (INUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó INUS tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező INUS token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) INUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) INUS token élő árfolyamát!
INUS árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) INUS kapcsán? INUS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.