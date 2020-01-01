Maya Protocol (CACAO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Maya Protocol (CACAO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Maya Protocol (CACAO) tokennel kapcsolatos információk Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks. Hivatalos webhely: https://www.mayaprotocol.com/ Fehér könyv: https://docs.mayaprotocol.com/ Vásárolj most CACAO tokent!

Maya Protocol (CACAO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Maya Protocol (CACAO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.73M $ 16.73M $ 16.73M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.73M $ 16.73M $ 16.73M Minden idők csúcspontja: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.167244 $ 0.167244 $ 0.167244 További tudnivalók a(z) Maya Protocol (CACAO) áráról

Maya Protocol (CACAO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Maya Protocol (CACAO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CACAO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CACAO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CACAO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CACAO token élő árfolyamát!

CACAO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CACAO kapcsán? CACAO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CACAO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

