LOWCAP (LOWCAP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LOWCAP (LOWCAP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LOWCAP (LOWCAP) tokennel kapcsolatos információk $LOWCAP is a meme coin born from conviction, not hype. Built on the Solana blockchain, it embodies the spirit of degens who seek narrative, culture, and early community over utility and roadmaps. With no pre-sale, no team allocation, and a fair launch, $LOWCAP represents a movement—an underground cult of believers who value memes, timing, and pure community-driven momentum. It’s not just a coin—it’s a conviction-fueled social experiment designed to thrive in the chaos of the market. Hivatalos webhely: https://www.lowcap.xyz/ Vásárolj most LOWCAP tokent!

LOWCAP (LOWCAP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LOWCAP (LOWCAP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 266.93K $ 266.93K $ 266.93K Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 266.93K $ 266.93K $ 266.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.00280111 $ 0.00280111 $ 0.00280111 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00026693 $ 0.00026693 $ 0.00026693 További tudnivalók a(z) LOWCAP (LOWCAP) áráról

LOWCAP (LOWCAP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LOWCAP (LOWCAP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LOWCAP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LOWCAP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LOWCAP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LOWCAP token élő árfolyamát!

LOWCAP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LOWCAP kapcsán? LOWCAP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LOWCAP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

