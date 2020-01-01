LaunchTokenBot (CAPO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LaunchTokenBot (CAPO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LaunchTokenBot (CAPO) tokennel kapcsolatos információk Capo is a token launcher bot on X. It deploys tokens on Beliefs.social on Base blockchain. Beliefs has the most flexible and sophisticated features to launch and grow tokens. Max buys, no snipers, tipping infrastructure, airdrop to wallets and social profiles, radio to chat with the community, and much more. Capo as an AI bot will evolve and we want to explore building an AI agent around the persona that will perform actions onchain and entertain users. Hivatalos webhely: https://x.com/launchtokenbot Vásárolj most CAPO tokent!

LaunchTokenBot (CAPO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LaunchTokenBot (CAPO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.01K $ 22.01K $ 22.01K Teljes tokenszám: $ 969.87M $ 969.87M $ 969.87M Keringésben lévő tokenszám: $ 969.87M $ 969.87M $ 969.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.01K $ 22.01K $ 22.01K Minden idők csúcspontja: $ 0.00398438 $ 0.00398438 $ 0.00398438 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) LaunchTokenBot (CAPO) áráról

LaunchTokenBot (CAPO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LaunchTokenBot (CAPO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAPO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CAPO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CAPO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAPO token élő árfolyamát!

CAPO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CAPO kapcsán? CAPO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CAPO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

