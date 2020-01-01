KWEEN (KWEEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KWEEN (KWEEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KWEEN (KWEEN) tokennel kapcsolatos információk Do Kwon's consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge. Hivatalos webhely: http://www.dokween.com/

KWEEN (KWEEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KWEEN (KWEEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Minden idők csúcspontja: $ 0.064647 $ 0.064647 $ 0.064647 Minden idők mélypontja: $ 0.00064826 $ 0.00064826 $ 0.00064826 Jelenlegi ár: $ 0.00366129 $ 0.00366129 $ 0.00366129 További tudnivalók a(z) KWEEN (KWEEN) áráról

KWEEN (KWEEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KWEEN (KWEEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KWEEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KWEEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KWEEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KWEEN token élő árfolyamát!

KWEEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KWEEN kapcsán? KWEEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KWEEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

