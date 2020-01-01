H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) H1DR4 by Virtuals (H1DR4) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokennel kapcsolatos információk What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Hivatalos webhely: https://www.h1dr4.dev/ Fehér könyv: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 Vásárolj most H1DR4 tokent!

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) H1DR4 by Virtuals (H1DR4) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 369.67K $ 369.67K $ 369.67K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 369.67K $ 369.67K $ 369.67K Minden idők csúcspontja: $ 0.01014832 $ 0.01014832 $ 0.01014832 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00037048 $ 0.00037048 $ 0.00037048 További tudnivalók a(z) H1DR4 by Virtuals (H1DR4) áráról

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó H1DR4 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező H1DR4 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) H1DR4 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) H1DR4 token élő árfolyamát!

H1DR4 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) H1DR4 kapcsán? H1DR4-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) H1DR4 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

