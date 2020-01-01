Gud Tech (GUD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gud Tech (GUD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gud Tech (GUD) tokennel kapcsolatos információk Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance. Hivatalos webhely: https://gud.tech/ Vásárolj most GUD tokent!

Gud Tech (GUD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gud Tech (GUD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 830.00M $ 830.00M $ 830.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Minden idők csúcspontja: $ 0.02296943 $ 0.02296943 $ 0.02296943 Minden idők mélypontja: $ 0.00008314 $ 0.00008314 $ 0.00008314 Jelenlegi ár: $ 0.00518728 $ 0.00518728 $ 0.00518728 További tudnivalók a(z) Gud Tech (GUD) áráról

Gud Tech (GUD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gud Tech (GUD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GUD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GUD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GUD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GUD token élő árfolyamát!

GUD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GUD kapcsán? GUD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GUD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

