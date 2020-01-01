Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gigabrain by virtuals (BRAIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokennel kapcsolatos információk Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters Hivatalos webhely: https://gigabrain.gg/ Fehér könyv: https://gigabrain.gg/token Vásárolj most BRAIN tokent!

Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gigabrain by virtuals (BRAIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Minden idők csúcspontja: $ 0.01611427 $ 0.01611427 $ 0.01611427 Minden idők mélypontja: $ 0.00115011 $ 0.00115011 $ 0.00115011 Jelenlegi ár: $ 0.00491472 $ 0.00491472 $ 0.00491472 További tudnivalók a(z) Gigabrain by virtuals (BRAIN) áráról

Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRAIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRAIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BRAIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRAIN token élő árfolyamát!

BRAIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRAIN kapcsán? BRAIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BRAIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

