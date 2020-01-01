Galvan (IZE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Galvan (IZE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Galvan (IZE) tokennel kapcsolatos információk What is Galvan? Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to “galvanize” humanity to invest in wellness. This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability. What is IZE? Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run. IZE is used for: Fees for processing transactions

Staking for new voting proposals

Rewarding active Node Owners

Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon)

Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon) You can get a deeper dive of IZE in Galvan’s Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper What is the Galvan Blockchain? The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons: The “Proof of Action” distribution algorithm that follows Swiss utility token standards Scalable blockchain-rewards system for healthy actions Easy participation through Node Software The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain. Hivatalos webhely: https://www.galvan.health/ Fehér könyv: https://www.galvan.health/litepaper Vásárolj most IZE tokent!

Galvan (IZE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Galvan (IZE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 721.74K $ 721.74K $ 721.74K Teljes tokenszám: $ 6.41B $ 6.41B $ 6.41B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.41B $ 6.41B $ 6.41B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 721.74K $ 721.74K $ 721.74K Minden idők csúcspontja: $ 0.00703689 $ 0.00703689 $ 0.00703689 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011265 $ 0.00011265 $ 0.00011265 További tudnivalók a(z) Galvan (IZE) áráról

Galvan (IZE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Galvan (IZE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IZE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IZE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IZE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IZE token élő árfolyamát!

IZE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IZE kapcsán? IZE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IZE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

