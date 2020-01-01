Fefe (FEFE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fefe (FEFE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fefe (FEFE) tokennel kapcsolatos információk Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! Hivatalos webhely: https://www.fefecoinerc.com/ Vásárolj most FEFE tokent!

Fefe (FEFE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fefe (FEFE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 626.36K $ 626.36K $ 626.36K Teljes tokenszám: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 626.36K $ 626.36K $ 626.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.0289776 $ 0.0289776 $ 0.0289776 Minden idők mélypontja: $ 0.00089366 $ 0.00089366 $ 0.00089366 Jelenlegi ár: $ 0.00148774 $ 0.00148774 $ 0.00148774 További tudnivalók a(z) Fefe (FEFE) áráról

Fefe (FEFE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fefe (FEFE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FEFE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FEFE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FEFE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FEFE token élő árfolyamát!

FEFE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FEFE kapcsán? FEFE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FEFE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

