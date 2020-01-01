E4C (E4C) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) E4C (E4C) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

E4C (E4C) tokennel kapcsolatos információk E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms Hivatalos webhely: https://www.ambrus.studio/ Fehér könyv: https://whitepaper.ambrus.studio/ Vásárolj most E4C tokent!

E4C (E4C) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) E4C (E4C) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 480.56K $ 480.56K $ 480.56K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 128.53M $ 128.53M $ 128.53M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Minden idők csúcspontja: $ 0.137584 $ 0.137584 $ 0.137584 Minden idők mélypontja: $ 0.00344902 $ 0.00344902 $ 0.00344902 Jelenlegi ár: $ 0.00373877 $ 0.00373877 $ 0.00373877 További tudnivalók a(z) E4C (E4C) áráról

E4C (E4C) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) E4C (E4C) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó E4C tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező E4C token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) E4C tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) E4C token élő árfolyamát!

E4C árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) E4C kapcsán? E4C-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) E4C tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

