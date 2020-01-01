Dickbutt (DICKBUTT) tokenomikai adatai

Dickbutt (DICKBUTT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dickbutt (DICKBUTT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Dickbutt (DICKBUTT) tokennel kapcsolatos információk

Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community.

Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants.

Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security.

Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme.

https://dickbutt.site

Dickbutt (DICKBUTT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dickbutt (DICKBUTT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában.

Piaci tőkeérték:
$ 2.08M
$ 2.08M
Teljes tokenszám:
$ 100.00B
$ 100.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 100.00B
$ 100.00B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.08M
$ 2.08M
Minden idők csúcspontja:
$ 0
$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

Dickbutt (DICKBUTT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Dickbutt (DICKBUTT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó DICKBUTT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező DICKBUTT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) DICKBUTT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DICKBUTT token élő árfolyamát!

DICKBUTT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DICKBUTT kapcsán? DICKBUTT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

