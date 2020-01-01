Dev Protocol (DEV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dev Protocol (DEV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dev Protocol (DEV) tokennel kapcsolatos információk Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y Hivatalos webhely: https://devprotocol.xyz/ Fehér könyv: https://github.com/dev-protocol/protocol/blob/master/docs/WHITEPAPER.md Vásárolj most DEV tokent!

Dev Protocol (DEV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dev Protocol (DEV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 174.82K $ 174.82K $ 174.82K Teljes tokenszám: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 661.71K $ 661.71K $ 661.71K Minden idők csúcspontja: $ 20.09 $ 20.09 $ 20.09 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.066927 $ 0.066927 $ 0.066927 További tudnivalók a(z) Dev Protocol (DEV) áráról

Dev Protocol (DEV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dev Protocol (DEV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEV token élő árfolyamát!

DEV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEV kapcsán? DEV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

