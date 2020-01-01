Darwinia Commitment (KTON) tokenomikai adatai
KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance.
Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.
Darwinia Commitment (KTON) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Darwinia Commitment (KTON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Darwinia Commitment (KTON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Darwinia Commitment (KTON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó KTON tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező KTON token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) KTON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KTON token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.