Darwinia Commitment (KTON) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Darwinia Commitment (KTON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Darwinia Commitment (KTON) tokennel kapcsolatos információk

KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance.

Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.

Hivatalos webhely:
https://darwinia.network/

Darwinia Commitment (KTON) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Darwinia Commitment (KTON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 508.86K
$ 508.86K
Teljes tokenszám:
$ 148.99K
$ 148.99K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 148.99K
$ 148.99K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 508.86K
$ 508.86K
Minden idők csúcspontja:
$ 416.09
$ 416.09
Minden idők mélypontja:
$ 1.71
$ 1.71
Jelenlegi ár:
$ 3.42
$ 3.42

Darwinia Commitment (KTON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Darwinia Commitment (KTON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó KTON tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező KTON token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) KTON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KTON token élő árfolyamát!

KTON árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KTON kapcsán? KTON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.