Cybertrader AI (CYB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cybertrader AI (CYB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cybertrader AI (CYB) tokennel kapcsolatos információk CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations Hivatalos webhely: https://cybertrader.bot/ Fehér könyv: https://cybertrader.bot/docs Vásárolj most CYB tokent!

Cybertrader AI (CYB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cybertrader AI (CYB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.40K $ 20.40K $ 20.40K Teljes tokenszám: $ 962.43M $ 962.43M $ 962.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 962.43M $ 962.43M $ 962.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.40K $ 20.40K $ 20.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.00127982 $ 0.00127982 $ 0.00127982 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Cybertrader AI (CYB) áráról

Cybertrader AI (CYB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cybertrader AI (CYB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CYB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CYB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CYB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CYB token élő árfolyamát!

CYB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CYB kapcsán? CYB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CYB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

