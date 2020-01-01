Comtech Gold (CGO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Comtech Gold (CGO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Comtech Gold (CGO) tokennel kapcsolatos információk ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency. Hivatalos webhely: https://www.comtechgold.com/ Fehér könyv: https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf Vásárolj most CGO tokent!

Comtech Gold (CGO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Comtech Gold (CGO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.54M Teljes tokenszám: $ 109.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 109.00K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.54M Minden idők csúcspontja: $ 115.69 Minden idők mélypontja: $ 51.61 Jelenlegi ár: $ 115.17 További tudnivalók a(z) Comtech Gold (CGO) áráról

Comtech Gold (CGO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Comtech Gold (CGO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CGO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CGO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CGO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CGO token élő árfolyamát!

CGO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CGO kapcsán? CGO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CGO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

