CHEEKS (CHEEKS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CHEEKS (CHEEKS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CHEEKS (CHEEKS) tokennel kapcsolatos információk Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle. As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets.

CHEEKS (CHEEKS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CHEEKS (CHEEKS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 25.40K $ 25.40K $ 25.40K Teljes tokenszám: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M Keringésben lévő tokenszám: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 25.40K $ 25.40K $ 25.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.01631627 $ 0.01631627 $ 0.01631627 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) CHEEKS (CHEEKS) áráról

CHEEKS (CHEEKS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CHEEKS (CHEEKS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHEEKS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHEEKS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHEEKS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHEEKS token élő árfolyamát!

CHEEKS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHEEKS kapcsán? CHEEKS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

