BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BTC Standard Hashrate Token (BTCST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokennel kapcsolatos információk Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Hivatalos webhely: https://www.1-b.tc/ Vásárolj most BTCST tokent!

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BTC Standard Hashrate Token (BTCST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 207.99K $ 207.99K $ 207.99K Teljes tokenszám: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 428.11K $ 428.11K $ 428.11K Minden idők csúcspontja: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Minden idők mélypontja: $ 0.01930527 $ 0.01930527 $ 0.01930527 Jelenlegi ár: $ 0.02854133 $ 0.02854133 $ 0.02854133 További tudnivalók a(z) BTC Standard Hashrate Token (BTCST) áráról

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTCST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTCST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTCST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTCST token élő árfolyamát!

BTCST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BTCST kapcsán? BTCST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BTCST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

