Bodega (BODEGA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bodega (BODEGA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Bodega (BODEGA) tokennel kapcsolatos információk Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide. Hivatalos webhely: https://www.bodegacardano.org/ Fehér könyv: https://medium.com/@bodegacardano/bodega-market-litepaper-a-new-frontier-for-prediction-markets-7fe052093c6a Vásárolj most BODEGA tokent!

Bodega (BODEGA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bodega (BODEGA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Teljes tokenszám: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.50M $ 20.50M $ 20.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M Minden idők csúcspontja: $ 0.648917 $ 0.648917 $ 0.648917 Minden idők mélypontja: $ 0.075832 $ 0.075832 $ 0.075832 Jelenlegi ár: $ 0.296513 $ 0.296513 $ 0.296513 További tudnivalók a(z) Bodega (BODEGA) áráról

Bodega (BODEGA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bodega (BODEGA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BODEGA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BODEGA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BODEGA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BODEGA token élő árfolyamát!

