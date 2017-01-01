BitSong (BTSG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BitSong (BTSG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BitSong (BTSG) tokennel kapcsolatos információk BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market. Hivatalos webhely: https://bitsong.io/en Fehér könyv: https://bitsong.io/docs/whitepaper_en.pdf Vásárolj most BTSG tokent!

BitSong (BTSG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BitSong (BTSG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 336.65K $ 336.65K $ 336.65K Teljes tokenszám: $ 121.86M $ 121.86M $ 121.86M Keringésben lévő tokenszám: $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 340.48K $ 340.48K $ 340.48K Minden idők csúcspontja: $ 0.670388 $ 0.670388 $ 0.670388 Minden idők mélypontja: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Jelenlegi ár: $ 0.00279427 $ 0.00279427 $ 0.00279427 További tudnivalók a(z) BitSong (BTSG) áráról

BitSong (BTSG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BitSong (BTSG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTSG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTSG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTSG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTSG token élő árfolyamát!

