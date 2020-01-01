BitMeme (BTM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BitMeme (BTM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BitMeme (BTM) tokennel kapcsolatos információk Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies. Hivatalos webhely: https://bitmeme.net/ Fehér könyv: https://bitmeme.net/whitepaper Vásárolj most BTM tokent!

BitMeme (BTM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BitMeme (BTM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 46.71K $ 46.71K $ 46.71K Teljes tokenszám: $ 88.85B $ 88.85B $ 88.85B Keringésben lévő tokenszám: $ 88.60B $ 88.60B $ 88.60B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 46.85K $ 46.85K $ 46.85K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BitMeme (BTM) áráról

BitMeme (BTM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BitMeme (BTM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTM token élő árfolyamát!

BTM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BTM kapcsán? BTM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BTM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

