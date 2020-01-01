Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Big Back Bitcoin (BBBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokennel kapcsolatos információk Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation. Hivatalos webhely: https://bigbackbitcoin.com/ Fehér könyv: https://www.canva.com/design/DAGcGoJ_9y0/9q0vedWe8-hx2Is2yCDNYg/view?utm_content=DAGcGoJ_9y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7f6284f081 Vásárolj most BBBTC tokent!

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Big Back Bitcoin (BBBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 268.32K $ 268.32K $ 268.32K Teljes tokenszám: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 8.17B $ 8.17B $ 8.17B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 689.93K $ 689.93K $ 689.93K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Big Back Bitcoin (BBBTC) áráról

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BBBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BBBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BBBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BBBTC token élő árfolyamát!

BBBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BBBTC kapcsán? BBBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BBBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!