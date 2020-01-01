Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikai adatai
Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.
Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Big Back Bitcoin (BBBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó BBBTC tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező BBBTC token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) BBBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BBBTC token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.