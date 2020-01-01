Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikai adatai

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Big Back Bitcoin (BBBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokennel kapcsolatos információk

Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.

Hivatalos webhely:
https://bigbackbitcoin.com/
Fehér könyv:
https://www.canva.com/design/DAGcGoJ_9y0/9q0vedWe8-hx2Is2yCDNYg/view?utm_content=DAGcGoJ_9y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7f6284f081

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Big Back Bitcoin (BBBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 268.32K
$ 268.32K$ 268.32K
Teljes tokenszám:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 8.17B
$ 8.17B$ 8.17B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 689.93K
$ 689.93K$ 689.93K
Minden idők csúcspontja:
$ 0
$ 0$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BBBTC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BBBTC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BBBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BBBTC token élő árfolyamát!

BBBTC árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BBBTC kapcsán? BBBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.