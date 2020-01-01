Balanced (BALN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Balanced (BALN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Balanced (BALN) tokennel kapcsolatos információk BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. Hivatalos webhely: https://balanced.network/ Vásárolj most BALN tokent!

Balanced (BALN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Balanced (BALN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Teljes tokenszám: $ 26.48M $ 26.48M $ 26.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 26.48M $ 26.48M $ 26.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Minden idők csúcspontja: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Minden idők mélypontja: $ 0.04903173 $ 0.04903173 $ 0.04903173 Jelenlegi ár: $ 0.071836 $ 0.071836 $ 0.071836 További tudnivalók a(z) Balanced (BALN) áráról

Balanced (BALN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Balanced (BALN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BALN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BALN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BALN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BALN token élő árfolyamát!

BALN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BALN kapcsán? BALN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BALN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

