AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokennel kapcsolatos információk AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum. Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it? How It Works: AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages. Boosts visibility and interaction while making you look like a pro. The Result: More engagement. More followers. More clout. Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat. Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/12722 Fehér könyv: https://ai-rocket.gitbook.io/docs Vásárolj most ROCKET tokent!

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Teljes tokenszám: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 827.53M $ 827.53M $ 827.53M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Minden idők csúcspontja: $ 0.02364412 $ 0.02364412 $ 0.02364412 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00272804 $ 0.00272804 $ 0.00272804 További tudnivalók a(z) AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) áráról

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROCKET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ROCKET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ROCKET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROCKET token élő árfolyamát!

ROCKET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROCKET kapcsán? ROCKET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ROCKET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

