AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokennel kapcsolatos információk

AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI.

Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit:

  1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming?

What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes.

How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction.

The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd.

No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO.

  1. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it.

What We Track:

Website Traffic: Is the project gaining attention?

Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city?

Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates.

Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum.

Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves.

  1. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront.

Sources:

Google Trends data.

Sector-specific market cap growth.

Keyword spikes across crypto platforms.

Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction.

Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it.

  1. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it?

How It Works:

AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages.

Boosts visibility and interaction while making you look like a pro.

The Result:

More engagement.

More followers.

More clout.

Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.

https://app.virtuals.io/virtuals/12722
https://ai-rocket.gitbook.io/docs

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

$ 2.25M
$ 998.77M
$ 827.53M
$ 2.72M
$ 0.02364412
$ 0
$ 0.00272804
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROCKET tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ROCKET token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ROCKET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROCKET token élő árfolyamát!

ROCKET árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROCKET kapcsán? ROCKET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.