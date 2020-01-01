AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomikai adatai
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokennel kapcsolatos információk
AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI.
Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit:
- Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming?
What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes.
How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction.
The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd.
No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO.
- Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it.
What We Track:
Website Traffic: Is the project gaining attention?
Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city?
Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates.
Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum.
Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves.
- Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront.
Sources:
Google Trends data.
Sector-specific market cap growth.
Keyword spikes across crypto platforms.
Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction.
Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it.
- Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it?
How It Works:
AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages.
Boosts visibility and interaction while making you look like a pro.
The Result:
More engagement.
More followers.
More clout.
Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROCKET tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ROCKET token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ROCKET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROCKET token élő árfolyamát!
ROCKET árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROCKET kapcsán? ROCKET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
