Agents AI (AGENT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Agents AI (AGENT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Agents AI (AGENT) tokennel kapcsolatos információk AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization. Hivatalos webhely: https://agentsai.org/ Fehér könyv: https://docs.agentsai.org/ Vásárolj most AGENT tokent!

Agents AI (AGENT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Agents AI (AGENT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 585.92K $ 585.92K $ 585.92K Teljes tokenszám: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 585.92K $ 585.92K $ 585.92K Minden idők csúcspontja: $ 0.01554727 $ 0.01554727 $ 0.01554727 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00058298 $ 0.00058298 $ 0.00058298 További tudnivalók a(z) Agents AI (AGENT) áráról

Agents AI (AGENT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Agents AI (AGENT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGENT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGENT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGENT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGENT token élő árfolyamát!

AGENT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGENT kapcsán? AGENT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGENT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

