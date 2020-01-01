CESS Network (CESS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CESS Network (CESS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CESS Network (CESS) tokennel kapcsolatos információk CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy. Hivatalos webhely: https://www.cess.network/ Fehér könyv: https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462 Vásárolj most CESS tokent!

CESS Network (CESS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CESS Network (CESS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 62.81M $ 62.81M $ 62.81M Minden idők csúcspontja: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.006281 $ 0.006281 $ 0.006281 További tudnivalók a(z) CESS Network (CESS) áráról

CESS Network (CESS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CESS Network (CESS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CESS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CESS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CESS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CESS token élő árfolyamát!

A(z) CESS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) CESS Network (CESS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CESS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CESS tokent a MEXC-n!

CESS Network (CESS) árelőzményei A felhasználók a(z) CESS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CESS árelőzményeivel!

CESS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CESS kapcsán? CESS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CESS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

