Wrapped Ampleforth (WAMPL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 24-satna najniža cijena $ 2.65 $ 2.65 $ 2.65 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.3$ 2.3 $ 2.3 24-satna najviša cijena $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 Najviša cijena ikada $ 54.43$ 54.43 $ 54.43 Najniža cijena $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) +11.64% Promjena cijene (7D) -1.67% Promjena cijene (7D) -1.67%

Wrapped Ampleforth (WAMPL) cijena u stvarnom vremenu je $2.64. Tijekom protekla 24 sata, WAMPLtrgovalo je između najniže cijene $ 2.3 i najviše cijene $ 2.65, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAMPL je $ 54.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.01.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAMPL se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +11.64% u posljednjih 24 sata i -1.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Ampleforth (WAMPL)

Tržišna kapitalizacija $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Količina u optjecaju 1.41M 1.41M 1.41M Ukupna količina 1,405,560.060728387 1,405,560.060728387 1,405,560.060728387

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Ampleforth je $ 3.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAMPL je 1.41M, s ukupnom količinom od 1405560.060728387. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.71M.