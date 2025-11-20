Zyphora Cijena danas

Trenutačna cijena Zyphora (ZYPH) danas je $ 0.0000001204, s promjenom od 6.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZYPH u USD je $ 0.0000001204 po ZYPH.

Zyphora trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ZYPH. Tijekom posljednja 24 sata, ZYPH trgovao je između $ 0.0000001176 (niska) i $ 0.0000001403 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ZYPH se kretao -0.75% u posljednjem satu i +25.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 681.44K.

Informacije o tržištu Zyphora (ZYPH)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 681.44K$ 681.44K $ 681.44K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.53K$ 2.53K $ 2.53K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zyphora je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 681.44K. Količina u optjecaju ZYPH je --, s ukupnom količinom od 21000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.53K.