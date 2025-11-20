Zyphora Cijena(ZYPH)
Trenutačna cijena Zyphora (ZYPH) danas je $ 0.0000001204, s promjenom od 6.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZYPH u USD je $ 0.0000001204 po ZYPH.
Zyphora trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ZYPH. Tijekom posljednja 24 sata, ZYPH trgovao je između $ 0.0000001176 (niska) i $ 0.0000001403 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.
U kratkoročnim performansama, ZYPH se kretao -0.75% u posljednjem satu i +25.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 681.44K.
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Zyphora je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 681.44K. Količina u optjecaju ZYPH je --, s ukupnom količinom od 21000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.53K.
-0.75%
-6.81%
+25.02%
+25.02%
Prati promjene cijena Zyphora za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.000000008798
|-6.81%
|30 dana
|$ -0.0000047046
|-97.51%
|60 dana
|$ -0.0037498796
|-100.00%
|90 dana
|$ -0.0074998796
|-100.00%
Danas je zabilježena promjena u ZYPH od $ -0.000000008798 (-6.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000047046 (-97.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZYPH od $ -0.0037498796 (-100.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0074998796 (-100.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Zyphora (ZYPH)?
Pogledajte Zyphora stranicu Povijest cijena sada.
U 2040. godini, cijena Zyphora mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
Zyphora — The Modular Blockchain Stack.Build smarter. Deploy faster. Scale endlessly. Zyphora enables developers to launch high-performance Layer-2 rollups using a modular, composable framework.
Za dublje razumijevanje Zyphora, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-19 17:17:31
|Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
|11-19 12:49:00
|Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
