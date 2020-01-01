Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped Ampleforth (WAMPL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Informacije Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL. Službena web stranica: https://www.ampleforth.org/ Kupi WAMPL odmah!

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped Ampleforth (WAMPL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Ukupna količina: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Količina u optjecaju: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Povijesni maksimum: $ 54.43 $ 54.43 $ 54.43 Povijesni minimum: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 Trenutna cijena: $ 2.56 $ 2.56 $ 2.56 Saznajte više o cijeni Wrapped Ampleforth (WAMPL)

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped Ampleforth (WAMPL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WAMPL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WAMPL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WAMPL tokena, istražite WAMPL cijenu tokena uživo!

WAMPL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WAMPL? Naša WAMPL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WAMPL predviđanje cijene tokena odmah!

