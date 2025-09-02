Warthog (WART) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.128445 $ 0.128445 $ 0.128445 24-satna najniža cijena $ 0.177567 $ 0.177567 $ 0.177567 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.128445$ 0.128445 $ 0.128445 24-satna najviša cijena $ 0.177567$ 0.177567 $ 0.177567 Najviša cijena ikada $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Najniža cijena $ 0.053306$ 0.053306 $ 0.053306 Promjena cijene (1H) -4.20% Promjena cijene (1D) +30.24% Promjena cijene (7D) +25.48% Promjena cijene (7D) +25.48%

Warthog (WART) cijena u stvarnom vremenu je $0.169677. Tijekom protekla 24 sata, WARTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.128445 i najviše cijene $ 0.177567, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WART je $ 1.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.053306.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WART se promijenio za -4.20% u posljednjih sat vremena, +30.24% u posljednjih 24 sata i +25.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Warthog (WART)

Tržišna kapitalizacija $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Količina u optjecaju 9.87M 9.87M 9.87M Ukupna količina 9,870,094.0 9,870,094.0 9,870,094.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Warthog je $ 1.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WART je 9.87M, s ukupnom količinom od 9870094.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.67M.