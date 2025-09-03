Više o WAA

WAA Logotip

WAA Cijena (WAA)

Neuvršten

1 WAA u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena WAA (WAA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:54:15 (UTC+8)

WAA (WAA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00130354
$ 0.00130354$ 0.00130354

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.09%

+7.09%

WAA (WAA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WAAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAA je $ 0.00130354, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WAA (WAA)

$ 23.55K
$ 23.55K$ 23.55K

--
----

$ 23.55K
$ 23.55K$ 23.55K

999.46M
999.46M 999.46M

999,461,650.362306
999,461,650.362306 999,461,650.362306

Trenutačna tržišna kapitalizacija WAA je $ 23.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAA je 999.46M, s ukupnom količinom od 999461650.362306. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.55K.

WAA (WAA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WAA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WAA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WAA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WAA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+23.49%
60 dana$ 0-47.48%
90 dana$ 0--

Što je WAA (WAA)

AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: - IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains - SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all - WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions - Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs WAA (WAA)

Službena web-stranica

WAA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WAA (WAA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WAA (WAA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WAA.

Provjerite WAA predviđanje cijene sada!

WAA u lokalnim valutama

WAA (WAA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WAA (WAA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WAA (WAA)

Koliko WAA (WAA) vrijedi danas?
Cijena WAA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAA u USD?
Trenutačna cijena WAA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WAA?
Tržišna kapitalizacija za WAA je $ 23.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAA?
Količina u optjecaju za WAA je 999.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAA?
WAA je postigao ATH cijenu od 0.00130354 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAA?
WAA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAA?
24-satni obujam trgovanja za WAA je -- USD.
Hoće li WAA još narasti ove godine?
WAA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.