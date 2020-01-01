WAA (WAA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WAA (WAA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WAA (WAA) Informacije AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains

SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all

WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions

Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards. Službena web stranica: https://waa.afel.xyz

WAA (WAA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WAA (WAA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.97K Ukupna količina: $ 999.44M Količina u optjecaju: $ 999.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.97K Povijesni maksimum: $ 0.00130354 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

WAA (WAA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WAA (WAA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WAA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WAA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WAA tokena, istražite WAA cijenu tokena uživo!

