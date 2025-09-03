Više o VDL

Vidulum Logotip

Vidulum Cijena (VDL)

Neuvršten

1 VDL u USD cijena uživo:

$0.00076485
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Vidulum (VDL)
Vidulum (VDL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.791764
$ 0
--

--

-35.54%

-35.54%

Vidulum (VDL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VDLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VDL je $ 0.791764, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VDL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -35.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vidulum (VDL)

$ 14.36K
--
$ 14.36K
18.77M
18,773,174.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Vidulum je $ 14.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VDL je 18.77M, s ukupnom količinom od 18773174.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.36K.

Vidulum (VDL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vidulum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vidulum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vidulum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vidulum u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-58.86%
60 dana$ 0-72.79%
90 dana$ 0--

Što je Vidulum (VDL)

Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet .

Resurs Vidulum (VDL)

Službena web-stranica

Vidulum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vidulum (VDL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vidulum (VDL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vidulum.

Provjerite Vidulum predviđanje cijene sada!

VDL u lokalnim valutama

Vidulum (VDL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vidulum (VDL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VDL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vidulum (VDL)

Koliko Vidulum (VDL) vrijedi danas?
Cijena VDL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VDL u USD?
Trenutačna cijena VDL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vidulum?
Tržišna kapitalizacija za VDL je $ 14.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VDL?
Količina u optjecaju za VDL je 18.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VDL?
VDL je postigao ATH cijenu od 0.791764 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VDL?
VDL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VDL?
24-satni obujam trgovanja za VDL je -- USD.
Hoće li VDL još narasti ove godine?
VDL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VDL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.