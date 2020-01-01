Vidulum (VDL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vidulum (VDL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vidulum (VDL) Informacije Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet . Službena web stranica: https://vidulum.app/

Vidulum (VDL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vidulum (VDL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.36K $ 14.36K $ 14.36K Ukupna količina: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M Količina u optjecaju: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.36K $ 14.36K $ 14.36K Povijesni maksimum: $ 0.791764 $ 0.791764 $ 0.791764 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00076485 $ 0.00076485 $ 0.00076485

Vidulum (VDL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vidulum (VDL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VDL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VDL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

