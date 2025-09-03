Vera (VERA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.681438$ 0.681438 $ 0.681438 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

Vera (VERA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VERAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VERA je $ 0.681438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VERA se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vera (VERA)

Tržišna kapitalizacija $ 34.51K$ 34.51K $ 34.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 135.99K$ 135.99K $ 135.99K Količina u optjecaju 253.75M 253.75M 253.75M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vera je $ 34.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VERA je 253.75M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.99K.