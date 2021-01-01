Vera (VERA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vera (VERA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vera (VERA) Informacije Vera is the leading decentralized protocol that enables NFT sharing, renting/leasing, and financing/mortgaging. Founded in 2021, Vera’s mission is simple: To build open, secure, and powerful NFT financial products that are equally available to everyone everywhere. Službena web stranica: https://vera.financial/ Kupi VERA odmah!

Vera (VERA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vera (VERA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.52K $ 34.52K $ 34.52K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 253.75M $ 253.75M $ 253.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 136.03K $ 136.03K $ 136.03K Povijesni maksimum: $ 0.681438 $ 0.681438 $ 0.681438 Povijesni minimum: $ 0.00010697 $ 0.00010697 $ 0.00010697 Trenutna cijena: $ 0.00013603 $ 0.00013603 $ 0.00013603 Saznajte više o cijeni Vera (VERA)

Vera (VERA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vera (VERA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VERA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VERA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VERA tokena, istražite VERA cijenu tokena uživo!

VERA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VERA? Naša VERA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VERA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!