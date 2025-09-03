Vendetta (VDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0037704 $ 0.0037704 $ 0.0037704 24-satna najniža cijena $ 0.00397899 $ 0.00397899 $ 0.00397899 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0037704$ 0.0037704 $ 0.0037704 24-satna najviša cijena $ 0.00397899$ 0.00397899 $ 0.00397899 Najviša cijena ikada $ 0.537905$ 0.537905 $ 0.537905 Najniža cijena $ 0.0037704$ 0.0037704 $ 0.0037704 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -4.92% Promjena cijene (7D) -4.96% Promjena cijene (7D) -4.96%

Vendetta (VDT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00377849. Tijekom protekla 24 sata, VDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0037704 i najviše cijene $ 0.00397899, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VDT je $ 0.537905, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0037704.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VDT se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -4.92% u posljednjih 24 sata i -4.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vendetta (VDT)

Tržišna kapitalizacija $ 47.55K$ 47.55K $ 47.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 377.65K$ 377.65K $ 377.65K Količina u optjecaju 12.59M 12.59M 12.59M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vendetta je $ 47.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VDT je 12.59M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 377.65K.