Universal USDC (UUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.03 $ 2.03 $ 2.03 24-satna najniža cijena $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.03$ 2.03 $ 2.03 24-satna najviša cijena $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Najviša cijena ikada $ 18.19$ 18.19 $ 18.19 Najniža cijena $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.02% Promjena cijene (7D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.08%

Universal USDC (UUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $2.03. Tijekom protekla 24 sata, UUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 2.03 i najviše cijene $ 2.04, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UUSDC je $ 18.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UUSDC se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Universal USDC (UUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 735.25K$ 735.25K $ 735.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 735.25K$ 735.25K $ 735.25K Količina u optjecaju 361.61K 361.61K 361.61K Ukupna količina 361,609.0 361,609.0 361,609.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Universal USDC je $ 735.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UUSDC je 361.61K, s ukupnom količinom od 361609.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 735.25K.