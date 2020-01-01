UCX (UCX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UCX (UCX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UCX (UCX) Informacije UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. Službena web stranica: https://gbckorea.co.kr/

UCX (UCX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UCX (UCX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 44.77M $ 44.77M $ 44.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.51M $ 26.51M $ 26.51M Povijesni maksimum: $ 0.87223 $ 0.87223 $ 0.87223 Povijesni minimum: $ 0.01470348 $ 0.01470348 $ 0.01470348 Trenutna cijena: $ 0.02649707 $ 0.02649707 $ 0.02649707 Saznajte više o cijeni UCX (UCX)

UCX (UCX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UCX (UCX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UCX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UCX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UCX tokena, istražite UCX cijenu tokena uživo!

UCX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UCX? Naša UCX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UCX predviđanje cijene tokena odmah!

