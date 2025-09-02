UCX (UCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02607926 24-satna najviša cijena $ 0.02660731 Najviša cijena ikada $ 0.87223 Najniža cijena $ 0.01470348 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) +1.05% Promjena cijene (7D) -1.44%

UCX (UCX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0265808. Tijekom protekla 24 sata, UCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02607926 i najviše cijene $ 0.02660731, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UCX je $ 0.87223, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01470348.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UCX se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +1.05% u posljednjih 24 sata i -1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UCX (UCX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.19M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.57M Količina u optjecaju 44.77M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UCX je $ 1.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UCX je 44.77M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.57M.