Tx24 (TXT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01142025 24-satna najniža cijena $ 0.01167936 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01142025 24-satna najviša cijena $ 0.01167936 Najviša cijena ikada $ 0.059991 Najniža cijena $ 0.0038026 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) -1.70% Promjena cijene (7D) +11.67%

Tx24 (TXT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01148033. Tijekom protekla 24 sata, TXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01142025 i najviše cijene $ 0.01167936, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TXT je $ 0.059991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0038026.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TXT se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i +11.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tx24 (TXT)

Tržišna kapitalizacija $ 860.93K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.31M Količina u optjecaju 74.67M Ukupna količina 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tx24 je $ 860.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TXT je 74.67M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.31M.